Видео Жителей Валки терроризирует местная "банда" драчунов

В центре Валки средь бела дня на одного из жителей Мазсалацы напали несколько молодых мужчин, сообщает программа LTV Dienas ziņas. Пострадавший в драке с травмами средней тяжести был доставлен в больницу и обратился в полицию, где возбудили уголовный процесс. Местные жители говорят, что нападавшие ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей, однако полиция отрицает высказанные жителями опасения, что стражи порядка знают об этих лицах, но ничего не предпринимают.