В центре Валки средь бела дня на одного из жителей Мазсалацы напали несколько молодых мужчин, сообщает программа LTV Dienas ziņas. Пострадавший в драке с травмами средней тяжести был доставлен в больницу и обратился в полицию, где возбудили уголовный процесс. Местные жители говорят, что нападавшие ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей, однако полиция отрицает высказанные жителями опасения, что стражи порядка знают об этих лицах, но ничего не предпринимают.
Видео ⟩ Жителей Валки терроризирует местная "банда" драчунов
Жительница Валки Астра поясняет LTV: "Я действительно боюсь. На эстраде были такие милые мероприятия, но начало только в 22:00. У меня нечего забрать, но им просто нужно руку набить, невинного человека избить".
Журналист газеты Ziemeļlatvija Инга Карпова отметила: "Бывшие жители Валки говорят, что довольно страшно возвращаться в город, зная, что такие вещи происходят. Они видят какого-то чужого молодого парня... Они сразу идут "разговаривать", укреплять свою территорию. Не знаю, что у них в голове".
Согласно официально неподтвержденной версии, "это якобы мужчины в возрасте от 23 до 30 лет и в будни работают за границей, а на выходных в Валке, находясь под воздействием одурманивающих веществ, насилием пытаются доказать свою мощь".
Видео: Сюжет программы LTV Dienas ziņas
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