Пропаганда в РФ уже говорит о проигрыше в войне: как бои под Курском меняют ситуацию внутри России

Путин пока не в панике, но в истерике, при этом настроения россиян его не пугают. Тем временем социологи фиксируют резкий рост тревоги у граждан РФ на фоне событий в Курской области, а по телевизору в России заговорили о реальности грядущего поражения. Ситуацию Rus.Postimees объяснил человек, который много лет профессионально изучает Кремль.