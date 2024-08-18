Путин пока не в панике, но в истерике, при этом настроения россиян его не пугают. Тем временем социологи фиксируют резкий рост тревоги у граждан РФ на фоне событий в Курской области, а по телевизору в России заговорили о реальности грядущего поражения. Ситуацию Rus.Postimees объяснил человек, который много лет профессионально изучает Кремль.
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Пропаганда в РФ уже говорит о проигрыше в войне: как бои под Курском меняют ситуацию внутри России
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Десять суток спустя после начала военной операции ВСУ в Курской области российские пропагандисты начали рассуждать о рисках поражения российской армии в Украине. Этот и другие связанные сюжеты Rus.Postimees прокомментировал эксперт издания The Moscow Times, в прошлом один из ведущих политических аналитиков Санкт-Петербурга Сергей Шелин.
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