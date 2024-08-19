Кроме того, по словам Зеленского, украинские военные по всей линии фронта, в том числе и в Курской области, занимаются уничтожением "российского военного потенциала".

Президент Украины в вечернем обращении отдельно упомянул, что войска РФ наступают у Торецка и Покровска, но украинские военные, подчеркнул он, "делают все для сохранения позиций".

Зеленский также обратился к союзникам Украины с просьбой ускорить поставку военной помощи. "У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов", - подчеркнул президент Украины.

Уже сообщалось, что ВСУ 6 августа начали масштабную наступательную операцию в Курской области. Иностранные вооруженные силы впервые с окончания Второй мировой войны заняли часть территории РФ. Российские власти 9 августа ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции".

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук 18 августа сообщил, что украинские формирования в ходе наступления в Курской области уничтожили мост через реку Сейм в селе Званное, имевший для российских военных стратегическое значение.

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