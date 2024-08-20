Эксперт о правилах, которые должны соблюдать ВСУ под Курском

- Существует ли международная практика, когда во время наступательных операций вместе с вооруженными силами на захваченных территориях присутствуют представители международных организаций, например, ООН или ОБСЕ, которые могут играть роль наблюдателя, контролирующего соблюдение норм международного права в таких ситуациях?

Солдаты ВСУ возвращаются из-под Курска в Сумы, 14 августа 2024 года Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

- В идеале, армии делают это сами. В некоторых конфликтах возможно присутствие миссии ООН по правам человека. Но когда мы смотрим на Курскую область, то видим, что территория проникновения украинской армии относительно невелика. Тысяча квадратных километров звучит как много, но это не на самом деле не так. И никто не знает точно, сколько там украинских военных, но это, наверняка, не очень значительное количество. Ехать гражданским наблюдателям ООН в Курскую область - опасно, и ООН никогда не пришлет туда своих людей, по крайней мере, не с этой целью. Возможно, с гуманитарной миссией, если это потребуется. И если дать краткий ответ на ваш вопрос, то, учитывая ситуацию на поле боя (в Курской области. - Ред.), отслеживать ситуацию там должна сама Украина.

- Украина собирается ратифицировать Римский статут, а это значит, что и украинские военные могут быть привлечены к ответственности в случае, если будет доказана их причастность к совершению военных преступлений?

- Украина предоставила полномочия Международному уголовному суду (МУС) расследовать военные преступления, совершенные во время российского вторжения, и это значит, что не только действия россиян могут стать предметом для расследования. В принципе, МУС может расследовать и действия украинской армии. Однако речь идет о событиях и ситуациях на украинской территории. Как это будет применяться и будет ли вообще применяться к тому, что происходит во время нынешней операции в Курской области, - вопрос для юридических дискуссий. Но, опять же, учитывая все стратегические и оперативные цели, а также с точки зрения морали и этики, несомненно, украинское руководство стремится к тому, чтобы поведение их военных формирований, размещенных в Курской области, было совершенно безупречным.

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