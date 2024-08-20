Днем в понедельник, 19 августа, в рижском микрорайоне Пурвциемс столкнулись два автомобиля. Возможно, женщине-водителю стало плохо за рулем и она врезалась в едущую впереди машину, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Женщина в Пурвциемсе на ровном месте устроила аварию. Возможно, ей стало плохо за рулем
На место происшествия прибыли две бригады медиков, которые осмотрели как водителей, так и трех детей, находившихся в одном из автомобилей.
Обе машины ехали по улице Гунара Астрас в сторону улицы Дзелзавас. Водитель автомобиля Ford указала, что скорость была около 50 километров в час, когда она почувствовала удар в задний левый бок.
Водитель Ford поспешила к водителю Renault, та не реагировали на слова, но после того, как были вызваны медики, пришла в себя.
Женщину-водителя Renault доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.
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