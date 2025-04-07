Глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц получил в прошлом году доход в размере более 79 000 евро, согласно его официальной декларации за 2024 год.
В прошлом году Юревиц в виде зарплаты в Сейме получил 78 995,39 евро, а также проценты в размере 136,19 евро от SEB banka.
Он владеет двумя земельными участками в Яунсатской волости, а также арендует землю и здания в Риге.
В декларации не указаны коммерческие предприятия, в которых он является акционером, членом или участником, а также не упомянуты финансовые инструменты или транспортные средства, подлежащие регистрации.
Также не указаны наличные и безналичные сбережения, превышающие 20 минимальных месячных зарплат.
Помимо должности депутата парламента, Юревиц является членом правления партии "Единство".
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