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Что показала налоговая декларация лидера фракции "Нового Единства" в Сейме? (1)

Эдмунд Юревиц
Эдмунд Юревиц Фото: Edijs Pālens/LETA

Глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревиц получил в прошлом году доход в размере более 79 000 евро, согласно его официальной декларации за 2024 год.

В прошлом году Юревиц в виде зарплаты в Сейме получил 78 995,39 евро, а также проценты в размере 136,19 евро от SEB banka.

Он владеет двумя земельными участками в Яунсатской волости, а также арендует землю и здания в Риге.

В декларации не указаны коммерческие предприятия, в которых он является акционером, членом или участником, а также не упомянуты финансовые инструменты или транспортные средства, подлежащие регистрации.

Также не указаны наличные и безналичные сбережения, превышающие 20 минимальных месячных зарплат.

Помимо должности депутата парламента, Юревиц является членом правления партии "Единство".

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