В прошлом году Юревиц в виде зарплаты в Сейме получил 78 995,39 евро, а также проценты в размере 136,19 евро от SEB banka.

Он владеет двумя земельными участками в Яунсатской волости, а также арендует землю и здания в Риге.

В декларации не указаны коммерческие предприятия, в которых он является акционером, членом или участником, а также не упомянуты финансовые инструменты или транспортные средства, подлежащие регистрации.

Также не указаны наличные и безналичные сбережения, превышающие 20 минимальных месячных зарплат.

Помимо должности депутата парламента, Юревиц является членом правления партии "Единство".