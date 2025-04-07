Рынок удовольствий "Привет, милашка. Тебе нравятся взрослые мужчины?"

"Привет, милашка. В какой стороне Риге ты находишься? Тебе нравятся взрослые мужчины?" - спрашивает меня на портале знакомств пятидесятилетний Андрис. Ради интереса отвечаю, что я - несовершеннолетняя. Хочу узнать, станет ли это для него красным флажком. "Ничего", - отвечает он. Он все равно хочет встретиться. Приедет за мной. И все произойдет. Андрис говорит, чтобы я была у Domina в пять часов вечера. Вру, что буду, он отвечает - даст указания, куда мне надо идти, когда он подъедет.