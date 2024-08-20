Дочь Агнесе Зелтини после развода сблизилась с миллионером

Журнал Kas Jauns пишет на этой неделе:

"Ходят слухи, что у Янсоне появился новый очень богатый жених, у которого с ней разница в возрасте всего 12 лет. Называют имя миллионера Мартиньша Ямонтса, с которым Марию также связывает недавно созданная компания".

Издание сообщает, что в мае этого года было зарегистрировано SIA MJ22, наполовину принадлежащее Гуне Зелтине (театральному деятелю, бабушке Марии Янсоне. - Прим. ред.) и Ямонтсу. Единственным членом правления компании, имеющим право представлять SIA самостоятельно, является Мария Янсоне.

Гуна Зелтиня сказала, что пока рано рассказывать подробности о новом предприятии, однако добавила, что оно будет заниматься ресторанным бизнесом: это будет либо кафе, либо небольшой ресторан, где можно будет попробовать лакомства из кондитерской Марии.

Сам же Ямонтс, наверное, один из самых скрытных отечественных предпринимателей, защищающий свою приватность от взоров общественности. Журнал сообщает, что он является реальным бенефициаром SIA Pro Vape, производителя, импортера и оптового продавца жидкостей для электронных сигарет. В 2022 году, по данным Lursoft, это предприятие было самым быстрорастущим в Латвии: за год оборот увеличился на 93 процента, а по сравнению с показателями 2020 года - почти на 600 процентов!

В 2022 году компания работала с оборотом 76,3 млн евро и принесла своему реальному бенефициару Мартиньшу Ямонтсу прибыль в размере 6,452 млн евро.



Янсоне объявила о своем разводе через социальные сети. Чета Янсонов была вместе 13 лет, а узаконили они свои отношения в конце 2019 года. В 2012 году у них родилась дочь Мила Ясмина, а в 2020 году - сын. Также у Интса Янсона трое детей от двух предыдущих отношений.

Подробности читайте в номере журнала Kas Jauns от 20 августа!

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