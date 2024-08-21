Американская актриса и певица Дженнифер Лопес подала на развод с актером Беном Аффлеком, сообщают американские СМИ.
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
Для 55-летней Лопес это был четвертый брак, а для 52-летнего Аффлека - второй.
Во вторник Лопес подала в суд Лос-Анджелеса заявление о расторжении брака, который был заключен два года назад, сообщают голливудское издание Variety и сайт новостей о знаменитостях TMZ.
Лопес и Аффлек впервые встретились в 2002 году во время съемок фильма "Джильи" и стали сенсацией для СМИ, когда начали отношения и объявили о помолвке. Однако запланированную на 2003 год свадьбу они отложили и в начале 2004 года объявили о прекращении отношений.
Пара, получившая прозвище "Бенифер", снова начала встречаться в 2021 году. В апреле 2022 года они объявили о своей помолвке и в июле того же года поженились в Лас-Вегасе.
По слухам, в прошлом году звезды купили совместный дом в Лос-Анджелесе стоимостью 60 миллионов долларов. Однако в начале этого года в социальных сетях и развлекательной прессе появились слухи о проблемах в браке Лопес и Аффлека. Так, поклонники обратили внимание, что в прошлом месяце Лопес отпраздновала свое 55-летие без мужа.
TMZ сообщил, что пара продала дом, который они делили, и Аффлек переехал в роскошную холостяцкую квартиру.
Журнал People пишет, что отношения между Лопес и Аффлеком стали напряженными из-за того, что они по-разному относятся к своему статусу знаменитостей. "Она любит открывать свое сердце поклонникам и всему миру", в то время как он "более интровертный и закрытый", цитирует журнал неназванный источник.
В документах о разводе указано, что Лопес и Аффлек живут отдельно с 26 апреля 2024 года.
Ранее Лопес была замужем за актером Оджаном Ноа, танцором Крисом Джаддом и певцом Марком Энтони. В последнем из этих браков родились близнецы Макс и Эмме.
От первого брака Аффлека с актрисой Дженнифер Гарнер родились трое детей - Виолета, Серафина и Сэмюэль.
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