Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Для 55-летней Лопес это был четвертый брак, а для 52-летнего Аффлека - второй.

Во вторник Лопес подала в суд Лос-Анджелеса заявление о расторжении брака, который был заключен два года назад, сообщают голливудское издание Variety и сайт новостей о знаменитостях TMZ.

Лопес и Аффлек впервые встретились в 2002 году во время съемок фильма "Джильи" и стали сенсацией для СМИ, когда начали отношения и объявили о помолвке. Однако запланированную на 2003 год свадьбу они отложили и в начале 2004 года объявили о прекращении отношений.

Пара, получившая прозвище "Бенифер", снова начала встречаться в 2021 году. В апреле 2022 года они объявили о своей помолвке и в июле того же года поженились в Лас-Вегасе.