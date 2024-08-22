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ТЕСТ С ПРИЗОМ Проверьте, умеете ли вы оказывать первую помощь

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Фото: PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock

Правильные действия в чрезвычайной ситуации могут спасти жизнь, поэтому важно знать, как правильно оказать первую помощь. В этом тесте у вас будет возможность проверить свои знания по оказанию первой помощи, выяснив, сможете ли вы отличить правду от распространённых мифов. Готовы к этому вызову? Начнем!

Принимайте участие в конкурсе, совершенствуйте свои знания по оказанию первой помощи и в случае успеха выиграйте подарочную карту Apotheka!

Пройдите тест и зарегистрируйте свой адрес электронной почты до 30 августа, чтобы принять участие в розыгрыше приза.

1 сентября мы объявим счастливчика, который получит подарочную карту на 50 евро от Apotheka.

Фото: Publicitātes attēls

Конкурс организован в сотрудничестве с Apotheka.

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