Правильные действия в чрезвычайной ситуации могут спасти жизнь, поэтому важно знать, как правильно оказать первую помощь. В этом тесте у вас будет возможность проверить свои знания по оказанию первой помощи, выяснив, сможете ли вы отличить правду от распространённых мифов. Готовы к этому вызову? Начнем!
ТЕСТ С ПРИЗОМ ⟩ Проверьте, умеете ли вы оказывать первую помощь
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1 сентября мы объявим счастливчика, который получит подарочную карту на 50 евро от Apotheka.
Конкурс организован в сотрудничестве с Apotheka.
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