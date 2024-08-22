ТЕСТ С ПРИЗОМ Проверьте, умеете ли вы оказывать первую помощь

Правильные действия в чрезвычайной ситуации могут спасти жизнь, поэтому важно знать, как правильно оказать первую помощь. В этом тесте у вас будет возможность проверить свои знания по оказанию первой помощи, выяснив, сможете ли вы отличить правду от распространённых мифов. Готовы к этому вызову? Начнем!