Жительница Таллинна, которая хотела отдать шестилетнего сына в подготовительный класс столичной Домской школы и спросила в администрации, будет ли в группе из восьми детей больше одного русскоязычного ребенка, получила ответ, что школа, исходя из своих ценностей, не желает никого дискриминировать по национальному признаку а потому не считает возможным заключить с ней договор на предстоящий учебный год, сообщает Postimees.
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В Эстонии вопрос матери о количестве русскоязычных учеников закрыл для ребенка дверь в школу
Мать шестилетнего мальчика Трийн Терамяэ, возглавляющая движение "Эстонская школа - дом эстонского языка", целью которого является отстаивание качества образования в эстонских школах на мировом уровне, обосновала свой вопрос к руководству Домской школы так: хорошее образование очень важно, и эстонские семьи не заинтересованы в том, чтобы подготовительные классы превращались в языковую школу для иноязычных и за счет эстонских детей занимались обучением эстонскому языку иноязычных.
Если в группе есть один русскоязычный ученик, это еще более-менее терпимо