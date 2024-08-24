В Эстонии вопрос матери о количестве русскоязычных учеников закрыл для ребенка дверь в школу

Директор таллиннской Домской школы Эгле Вийльма рассказала, что согласно уставу школы языком обучения и работы в Домской школе является эстонский, и этот принцип действует и в том случае, когда в одном классе учатся ученики разных национальностей, независимо от того, сколько их.

Жительница Таллинна, которая хотела отдать шестилетнего сына в подготовительный класс столичной Домской школы и спросила в администрации, будет ли в группе из восьми детей больше одного русскоязычного ребенка, получила ответ, что школа, исходя из своих ценностей, не желает никого дискриминировать по национальному признаку а потому не считает возможным заключить с ней договор на предстоящий учебный год, сообщает Postimees.