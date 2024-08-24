Вербовка на войну, взятки, вскрытые вены. Что известно про ИК-19 в Волгоградской области, где погибли восемь человек

Приговор по этому делу пока не вынесен.

На появившихся 23 августа фото и видео из ИК-19 участники бунта были вооружены ножами, а на одном был жилет с поясом смертника (определить был ли он настоящим или это муляж, пока невозможно). Не исключено, что на территорию колонии все эти предметы тоже попали в результате коррупции. «Все проносится. Коррупция страшная, и в этой зоне тоже. За деньги — все, что угодно принесут, хоть слона в обертке». — говорит глава и создатель фонда «Русь Сидящая»* Ольга Романова*.

Религиозный фактор

«Наша тюремная система, большая организация, нашла себе нового врага. Этот новый враг называется мусульмане», — это слова умершего в колонии Алексея Навального, сказанные им в январе 2024 года (цитата по «Медиазоне»).

Навальный тогда подал иски в Верховный суд — он утверждал, что тюремная система пытается бороться с практикой изучения и распространения ислама, постоянно вводя новые ограничения именно для этой категории верующих.