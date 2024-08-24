Общество Tavi draugi третий год подряд организует шествие "Путь подсолнухов", приглашая принять в ней участие латвийцев и проживающих в Латвии украинцев и прийти на шествие с подсолнухами и украинской символикой.

Шествие было посвящено неустанной борьбе Украины за свободу и всем гражданам Украины в Латвии.

Сбор участников шествия начался в 11:00 у памятника Свободы, а в 11:30 к ним обратились руководитель Tavi draugi Улвис Новикс и представители посольства Украины.

Видео: Шествие в Риге "Путь подсолнухов"

Галерея: Шествие в Риге "Путь подсолнухов"

С речью к присутствующим также обратилась Татьяна Чиркова, беженка и волонтер общества Tavi draugi.

Участники шествия прошли до Верманского сада, где с 12:00 до 18:00 состоится концерт "Едины для Украины", организованный украинским посольством.

На концерте выступят Андрей Осокин, Айя Витолиня, Катрина Гупало и Эдгар Вилцанс, Анника Аусмане, Элизабете Гайле, оркестр Национальных вооруженных сил, украинский ансамбль "Мрия" и другие.