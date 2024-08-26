Жители Нигерии и ЮАР устроили издевательство над таксистами эстонской компании

Таксист из города Кано на севере Нигерии сказал Би-би-си, что жертвами этого злого розыгрыша стали и он, и многие его коллеги.

«Я звонил, звонил, а он не отвечал, — рассказал этот таксист о заказе с иностранного номера. — А потом он отменил поездку».

В компании Bolt сказали Би-би-си, что они заблокировали клиентов, участвовавших в этом троллинге таксистов, а также отключили возможность заказов в Нигерии с южноафриканских телефонных номеров и наоборот.

«Мы понимаем, какие последствия эта ситуация имела для наших партнеров-водителей в Нигерии и Южной Африке», — гласит заявление Bolt.

Bolt — это эстонская компания, обеспечивающая заказ такси через приложение. Этот конкурент Uber, согласно данным на его сайте, работает в 600 городах в десятках стран мира.

В Нигерии Bolt работает в 33 городах, в ЮАР — в 23.

В Нигерии в последние несколько месяцев сильно подорожало горючее, и нигерийским таксистам было особенно досадно тратить драгоценные литры впустую.

Как напоминают корреспонденты Би-би-си, совсем недавно пользователи соцсетей из ЮАР и Нигерии устроили виртуальную свару из-за финалистки конкурса «Мисс Южная Африка», которая, будучи наполовину нигерийкой, получила в интернете вал оскорблений ксенофобского характера и снялась с конкурса.

До этого нигерийцы и южноафриканцы бились в сетях за своих поп-звезд, Айру Старр и Тайлу, а кроме того, они постоянно обмениваются оскорблениями в адрес своих футбольных сборных.