"Поэма о любви и море": в латвийских замках пройдет концерт камерной музыки

Концерты пройдут 7 сентября в 19:00 в замке Эдоле и 8 сентября в 18:00 в Рундальском дворце.

В концерте примут участие сопрано Анта Янковска, флейтист Рейнис Лапа, виолончелист Ивар Безпрозванов и арфистка Дарта Тисенкопфа-Музелли.

В программе прозвучат "Пять нюансов" (Cinq Nuances) французского композитора Марка Бертумье для флейты и арфы, "Грустная песня" (Chanson triste) Анри Дюпарка (Соч. 2 № 4 для сопрано и арфы), и "Два музыкальных произведения для трио" (Deux pièces en trio) бельгийского композитора Жозефа Йонгена (Соч. 80 для флейты, виолончели и арфы). Также прозвучит вокальный цикл "Поэма о любви и море" (Poème de l'amour et de la mer) французского композитора-импрессиониста Эрнеста Шоссона (Соч. 19 в аранжировке Марины Видмонте, созданной специально для этого состава исполнителей).

Впервые в Латвии этот цикл был исполнен в том же составе 15 августа в церкви Дурбес в рамках южнокурземского фестиваля "Римбениекс".

"Поэма о любви и море", еще не звучавшая в Латвии, - одно из самых известных и красивых вокально-инструментальных произведений Э. Шоссона, посвященное его другу, французскому композитору Анри Дюпарку. Оно создавалось в течение очень длительного периода времени и основано на шести стихотворениях Мориса Бушора, повествующих о романтической истории любви на берегу моря одним летом. Музыка композитора Э. Шоссона со свойственной ему импрессионистической утончённостью и в то же время полнозвучной постромантической цветовой палитрой иллюстрирует любовь, которая рождается в начале лета, во время цветения сирени, и умирает осенью вместе с желтеющими и увядающими листьями деревьев.

Билеты на концерты можно приобрести в кассах Biļešu paradīze. Билеты со скидкой доступны для пенсионеров, студентов и людей с ограниченными возможностями.

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