Латвийский пляжный волейболист Эдгарс Точс стал многодетным отцом

"Команда укомплектована", - написала супруга спортсмена Лаума. Третий ребенок появился на свет в Рижском роддоме.

Сын родился 21 августа. Родители рассказали, что назвали его Эрнестом.

Лаума также опубликовала фотографии новорожденного.

Женщина добрым словом упомянула персонал больницы: "Сотрудники роддома, как всегда, очень позитивные и приглашают не забывать их. До сих пор мы так и делали".



Эдгарс и Лаума поженились летом 2020 года.

С 2017 по конец 2021 года Эдгарс Точс играл в паре с Мартиньшем Плявиньшем. Высшим достижением дуэта стало четвертое место, завоеванное на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Сразу после этого оба заявили о прекращении сотрудничества.

Затем Точс играл в паре с 17-летним Кристианом Фокеротсом, а через год нашел другого напарника. Между тем Фокеротс хорошо сыгрался с Плявиньшем, создав дуэт, который выиграл чемпионат Европы 2024 года по пляжному волейболу.

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