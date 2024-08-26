ВИДЕО В Риге женщина провалилась в яму: разошелся тротуар

В результате инцидента у женщины огромные синяки и ушиб левой ноги. Роковая яма находится рядом с Латвийским инновационным комплексом, где раньше располагался Latvijas Krājbanka. По данным Kadastrs.lv, место находится в ведении самоуправления. Прохожие заметили, что тротуар небезопасен и стараются обходить его стороной.

Однако муниципальные власти не спешат ремонтировать участок: вначале им надо убедиться, что внизу не проходит водопровод. В Rīgas ūdes уже сообщили, что с трубами все в порядке. Так что в ближайшее время дыру должны залатать.

