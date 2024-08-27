Этот унаследованный рецепт оттачивался, дорабатывался, над ним экспериментировали, пока он не достиг совершенства. Пару лет назад я подарила его шеф-повару Эрику Дрейбанту, и теперь помидоры в желе - ежегодная традиционная банка, которую он с нетерпением ждет. Точные пропорции в граммах и ложках, как пастеризовать 20 банок за 15 минут, как готовить помидоры, не разрезая, и другие ценные советы по приготовлению легендарного блюда...

Вы должны извлечь максимальную пользу из каждой ситуации, потому что нет ничего черного или белого, плохого или хорошего. Не помню, кто дал этот мудрый совет, но я стараюсь ему следовать.

Если бы я этого не делала, у меня не было бы этого рецепта, который мне подарила бывшая свекровь. Брак с ее сыном у меня не сложился, но пользы было больше, чем слез расставания. Ей удается создавать рецепты, которые сейчас принято считать классикой и вкусом детства. Она ничего не усложняет и считает, что не следует проводить все время на кухне. Но время, которое она проводит там, наполнено смыслом и вкусом. Еще она умеет делегировать задачи: помню, помидоры в желе делались в команде - одна резала лук, другая помидоры, третий мыл и нагревал банки, а вот волшебное приготовление маринада было на ней.

Я придерживаюсь этого рецепта уже более двадцати лет, потому что это гарантированный успех, несмотря на то, что у меня постоянно возникает ощущение, что в этот раз желатин меня подведет. Рецепт маринада также прост, но указанные пропорции следует соблюдать ложка в ложку.

Фото: Kārlis Vilītis

Я уже много лет не допускаю отступлений от рецепта...