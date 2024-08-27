С распадом Советского Союза Латвия не только восстановила свою независимость, но и приобрела новых партнеров. Возможно, главным среди них были Соединенные Штаты. Вашингтон помог осуществить политические реформы и оказал экономическую поддержку, а также способствовал вступлению Латвии в НАТО в 2004 году. Учитывая растущую роль США, казалось логичным, что Госдепартамент захотел переместить свое дипломатическое представительство из небольшого здания на бульваре Райниса. Сказано - сделано: в 2011 году был открыт новый комплекс, построенный специально для посольства. Однако не все прошло так гладко, как могло показаться со стороны. TVNET+ ознакомился с недавно рассекреченными документами, пообщался со всеми участвующими сторонами и узнал, что происходит за кулисами отношений двух стран.