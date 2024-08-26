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Фото Полиция ищет мужчину, который мог взрывать шумовые гранаты в Старой Риге

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Кадр из камеры видеонаблюдения
Кадр из камеры видеонаблюдения Фото: Valsts policija

Рижская муниципальная полиция опознала мужчину, который подозревается в том, что взрывал шумовые гранаты в Вецриге, сообщили агентству LETA в полиции.

Согласно поступившему в Рижскую муниципальную полицию заявлению, 15 июля в Вецриге были взорваны в общей сложности две, возможно, шумовые гранаты. Одну гранату бросили на начальном участке улицы Пелду, а вторую на улице Грециниеку напротив бара Ezītis miglā.

Фото: Valsts policija

По произошедшему начат административный процесс.

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