Рижская муниципальная полиция опознала мужчину, который подозревается в том, что взрывал шумовые гранаты в Вецриге, сообщили агентству LETA в полиции.
Фото ⟩ Полиция ищет мужчину, который мог взрывать шумовые гранаты в Старой Риге
Согласно поступившему в Рижскую муниципальную полицию заявлению, 15 июля в Вецриге были взорваны в общей сложности две, возможно, шумовые гранаты. Одну гранату бросили на начальном участке улицы Пелду, а вторую на улице Грециниеку напротив бара Ezītis miglā.
По произошедшему начат административный процесс.
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