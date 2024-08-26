Фото Полиция ищет мужчину, который мог взрывать шумовые гранаты в Старой Риге

Согласно поступившему в Рижскую муниципальную полицию заявлению, 15 июля в Вецриге были взорваны в общей сложности две, возможно, шумовые гранаты. Одну гранату бросили на начальном участке улицы Пелду, а вторую на улице Грециниеку напротив бара Ezītis miglā.