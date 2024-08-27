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Ищите себя на фото Зрители собираются на аншлаговый концерт Меладзе в "Дзинтари"

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24 и 26 августа в концертном зале "Дзинтари" прошли аншлаговые концерты Валерия Меладзе. Именно в понедельник, 26 августа, TVNET+ побывал возле "Дзинтари" и запечатлел публику, которая собиралась на концерт любимого артиста. Смотрите нашу галерею и ищите себя!

26 августа Валерий Меладзе дал свой второй летний концерт в Юрмале. Первое выступление артиста состоялось в минувшую субботу. Из-за огромного интереса зрителей был объявлен дополнительный концерт, билеты на который были также раскуплены.

Галерея: Гости собираются на концерт Валерия Меладзе в Юрмале 

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