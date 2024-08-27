Ищите себя на фото Зрители собираются на аншлаговый концерт Меладзе в "Дзинтари"

24 и 26 августа в концертном зале "Дзинтари" прошли аншлаговые концерты Валерия Меладзе. Именно в понедельник, 26 августа, TVNET+ побывал возле "Дзинтари" и запечатлел публику, которая собиралась на концерт любимого артиста. Смотрите нашу галерею и ищите себя!