24 и 26 августа в концертном зале "Дзинтари" прошли аншлаговые концерты Валерия Меладзе. Именно в понедельник, 26 августа, TVNET+ побывал возле "Дзинтари" и запечатлел публику, которая собиралась на концерт любимого артиста. Смотрите нашу галерею и ищите себя!
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Ищите себя на фото ⟩ Зрители собираются на аншлаговый концерт Меладзе в "Дзинтари"
26 августа Валерий Меладзе дал свой второй летний концерт в Юрмале. Первое выступление артиста состоялось в минувшую субботу. Из-за огромного интереса зрителей был объявлен дополнительный концерт, билеты на который были также раскуплены.
Галерея: Гости собираются на концерт Валерия Меладзе в Юрмале