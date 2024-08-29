ФОТО Всемирно известный рэпер Tyga раскачал рижский ночной клуб

34-летний Tyga (настоящее имя - Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) - американский рэпер, исполнитель и автор песен. Впервые он получил широкое признание благодаря своему дебютному синглу Coconut Juice в 2008 году, а его альбом 2011 года Careless World: Rise of the Last King принес ему мировую известность.

Известный своим самобытным стилем и запоминающимися битами Tyga продолжал выпускать хит за хитом, укрепляя свое место в рэп-индустрии.

Имя рэпера появлялось в заголовках новостей в связи с его отношениями - музыкант встречался с такими известными дамами, как Кайли Дженнер и Блэк Чайна (Black Chyna).