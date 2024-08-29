28 августа в клубе First выступил популярный американский рэпер Tyga. Посмотрите фото с выступления музыканта и оцените стиль гостей!
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ФОТО ⟩ Всемирно известный рэпер Tyga раскачал рижский ночной клуб
34-летний Tyga (настоящее имя - Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) - американский рэпер, исполнитель и автор песен. Впервые он получил широкое признание благодаря своему дебютному синглу Coconut Juice в 2008 году, а его альбом 2011 года Careless World: Rise of the Last King принес ему мировую известность.
Известный своим самобытным стилем и запоминающимися битами Tyga продолжал выпускать хит за хитом, укрепляя свое место в рэп-индустрии.