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В Олайне найдено тело девочки с признаками насильственной смерти и труп мужчины

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Игрушка. Иллюстративное фото
Игрушка. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В среду, 28 августа, в Государственную полицию поступила информация о теле мужчины возле многоквартирного дома в Олайне, сообщили TVNET в Государственной полиции.

Позже в квартире было обнаружено тело малолетней девочки с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.

В Государственной полиции подчеркивают, что в интересах следствия больше никаких комментариев на данный момент предоставлено не будет.

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