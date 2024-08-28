В Олайне найдено тело девочки с признаками насильственной смерти и труп мужчины

Позже в квартире было обнаружено тело малолетней девочки с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы, выясняются обстоятельства произошедшего.

В Государственной полиции подчеркивают, что в интересах следствия больше никаких комментариев на данный момент предоставлено не будет.

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