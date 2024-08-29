На пляже в Дании двух детей засыпало песком; они погибли

Двое мальчиков из Германии погибли после того, как во время игры на пляже Северного моря в Дании их засыпало песочной массой. По информации датской полиции, мальчики были из района Мюнхен.

Несчастный случай произошел в воскресенье во время оползня в Нерре Ворупер на севере Дании. Детей отчаянно искали, пока они не были обнаружены спустя 40 минут после объявления первой тревоги.

Фото: EPA /Scanpix

Им оказали первую помощь и на вертолете доставили в больницу. Состояние мальчиков было критическим, и во вторник вечером они скончались. Полиция оценила произошедшее как "трагический несчастный случай".

Выводы полиции говорят о том, что мальчики, играясь на пляже, выкопали своего рода пещеру, что, возможно, и вызвало оползень. Однако, так как в последнее время шли сильные дожди, на побережье может быть повышен риск таких оползней, пояснили в полиции. Родители детей, которые были из разных семей, в момент несчастного случая находились на месте происшествия.

В воскресенье в регионе был зафиксирован еще один оползень. В результате пришлось спасать десятилетнего немецкого мальчика, который, к счастью, не пострадал.

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