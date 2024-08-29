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Телеканал: Россия обманом отправила более 90 индийцев воевать против Украины

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Украинские военные
Украинские военные Фото: Andriy Andriyenko/AP

Россия незаконно отправила более 90 граждан Индии воевать против Украины, некоторые из них погибли, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на члена индийского парламента Викрамджита Сингха Сахнейба.

Восемь индийцев погибли, но их тела еще не репатриированы.

Большинство индийских граждан, попавших на фронт, были приглашены в Россию под предлогом работы, но уже там, не обеспечив людей переводчиками, их заставили подписать контракты с российским Министерством обороны.

Что им предложили на самом деле, они узнали, только оказавшись на фронте.

Родители одного из погибших индийцев, Рави Муна, рассказали телеканалу "Дождь", что их сыну обещали работу в российской транспортной компании, но после отъезда в Россию он связался с семьей уже с фронта.

Во время своего недавнего визита в Россию премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с диктатором Владимиром Путиным говорил о демобилизации и прекращении призыва индийцев в российскую армию.

Диктатор пообещал помочь в решении обоих этих вопросов, но пока на индийцев, воюющих в Украине, это никак не повлияло, сообщает "Дождь".

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