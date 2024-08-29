Телеканал: Россия обманом отправила более 90 индийцев воевать против Украины

Восемь индийцев погибли, но их тела еще не репатриированы.

Большинство индийских граждан, попавших на фронт, были приглашены в Россию под предлогом работы, но уже там, не обеспечив людей переводчиками, их заставили подписать контракты с российским Министерством обороны.

Что им предложили на самом деле, они узнали, только оказавшись на фронте.

Родители одного из погибших индийцев, Рави Муна, рассказали телеканалу "Дождь", что их сыну обещали работу в российской транспортной компании, но после отъезда в Россию он связался с семьей уже с фронта.

Во время своего недавнего визита в Россию премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с диктатором Владимиром Путиным говорил о демобилизации и прекращении призыва индийцев в российскую армию.

Диктатор пообещал помочь в решении обоих этих вопросов, но пока на индийцев, воюющих в Украине, это никак не повлияло, сообщает "Дождь".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!