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Видео Российская армия уничтожила в Курской области детский ледовый дворец (2)

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video/Liveuamap/"X"

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке заметил, что российская авиация в Курской области близ города Суджа полностью уничтожила ледовый дворец, предназначенный для детей, сообщает российское независимое издание The Moscow Times.

Село Заолешенка, в котором расположен ледовый дворец, попало под контроль Вооруженных сил Украины после вторжения 6 августа в Курскую область. 

Пытаясь выгнать украинцев из села, ВВС российской армии сбросили на спорткомплекс авиабомбу. Репке опубликовал снимок, на котором видно, что территория дворца полностью разрушена. 

"Россия не будет медлить с уничтожением захваченных украинцами объектов инфраструктуры и для изгнания украинских военных использует то же самое оружие, что применяют в Украине. Одновременно при ударах уничтожается любое здание", - прокомментировал Репке.

Он подчеркнул, что Россия не отделяет свою территорию от территории Украины. "Это не исключение, а часть правил", - сказал обозреватель.

Спортивно-рекреационный комплекс с хоккейной ареной в селе Заолешенка открылся в 2020 году. В комплексе, который посещали школьники из восьми школ, были спортзал, ледовый дворец и проводились занятия хореографией.

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