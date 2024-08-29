Село Заолешенка, в котором расположен ледовый дворец, попало под контроль Вооруженных сил Украины после вторжения 6 августа в Курскую область.

Russian airstrike destroyed ice arena in Sudzha, Kursk regionhttps://t.co/w5ukb6WMC3 pic.twitter.com/gtPvAkGseV — Liveuamap (@Liveuamap) August 26, 2024

Пытаясь выгнать украинцев из села, ВВС российской армии сбросили на спорткомплекс авиабомбу. Репке опубликовал снимок, на котором видно, что территория дворца полностью разрушена.

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The Russian air force used a guided FAB bomb to destroy the 'Ledovaya Arena' for ice skating outside #Sudzha in Russia's Western Kursk oblast. pic.twitter.com/S432rS8Gmr — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 27, 2024

"Россия не будет медлить с уничтожением захваченных украинцами объектов инфраструктуры и для изгнания украинских военных использует то же самое оружие, что применяют в Украине. Одновременно при ударах уничтожается любое здание", - прокомментировал Репке.

Он подчеркнул, что Россия не отделяет свою территорию от территории Украины. "Это не исключение, а часть правил", - сказал обозреватель.

Спортивно-рекреационный комплекс с хоккейной ареной в селе Заолешенка открылся в 2020 году. В комплексе, который посещали школьники из восьми школ, были спортзал, ледовый дворец и проводились занятия хореографией.

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