За достижения в 2023/2024 учебном году 15 общеобразовательных школ и гимназий были включены в рейтинг Zvaigžņu reitings, который составляет фонд Атиса Кронвалдса.
Опубликован новый рейтинг латвийских школ по результатам международных олимпиад
Zvaigžņu reitings отмечает школы, чьи ученики добились выдающихся результатов на международных соревнованиях.
На вершине рейтинга находится 1-я Рижская государственная гимназия, на втором месте - Инженерная средняя школа Рижского технического университета. Они удерживают свои места в рейтинге уже пятый год.
А вот Агенскалнская государственная гимназия вошла в тройку лидеров, заняв третье место. Друвская средняя школа осталась на четвертом месте.
Пятое место делят Адажская средняя школа, 10-я Рижская средняя школа, 2-я Рижская государственная гимназия и международная средняя школа Exupery.
Девятое место в рейтинге заняла юрмальская средняя школа Пумпури, десятое место занимает Елгавский технический лицей, а 11-е место - Елгавская государственная гимназия Спидолы.
Между тем, 12-е место делят 11-я Рижская основная школа имени Андрея Пумпура, Цесисская государственная гимназия, Средняя школа молодых лидеров и Рижская средняя школа "Ринужи".
Как сообщает фонд, этот рейтинг, который создается с 2016 года, учитывает достижения школьников на международных олимпиадах ежегодно - с 1 июня предыдущего года по 31 мая текущего года.
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