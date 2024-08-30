Опубликован новый рейтинг латвийских школ по результатам международных олимпиад

Zvaigžņu reitings отмечает школы, чьи ученики добились выдающихся результатов на международных соревнованиях.

На вершине рейтинга находится 1-я Рижская государственная гимназия, на втором месте - Инженерная средняя школа Рижского технического университета. Они удерживают свои места в рейтинге уже пятый год.

А вот Агенскалнская государственная гимназия вошла в тройку лидеров, заняв третье место. Друвская средняя школа осталась на четвертом месте.

Пятое место делят Адажская средняя школа, 10-я Рижская средняя школа, 2-я Рижская государственная гимназия и международная средняя школа Exupery.

Девятое место в рейтинге заняла юрмальская средняя школа Пумпури, десятое место занимает Елгавский технический лицей, а 11-е место - Елгавская государственная гимназия Спидолы.

Между тем, 12-е место делят 11-я Рижская основная школа имени Андрея Пумпура, Цесисская государственная гимназия, Средняя школа молодых лидеров и Рижская средняя школа "Ринужи".

Как сообщает фонд, этот рейтинг, который создается с 2016 года, учитывает достижения школьников на международных олимпиадах ежегодно - с 1 июня предыдущего года по 31 мая текущего года.

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