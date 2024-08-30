Некоторые партии уже заняли в Риге стартовые позиции в преддверии выборов самоуправлений 7 июня следующего года, сообщает Latvijas Avīze.
Выборы в Риге: партии назвали имена первых кандидатов
О совместном участии в выборах договорились партия "Честь служить Риге" и Союз зеленых и крестьян, а лидером их списка будет депутат Сейма Олег Буров.
Андрис Морозов и Регина Лочмеле возглавят список "Согласия", подтвердил один из лидеров партии Нил Ушаков, который переизбран в Европарламент и не будет участвовать в выборах.
В свою очередь Сейм, вернувшись с летних каникул, рассмотрит предложения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о внесении ряда изменений в избирательный процесс.
ЦИК предложит изменить срок подачи кандидатских списков - подавать их можно будет не за 80, а за 100 дней до выборов, то есть с 1 марта 2025 года.
Как пояснил представитель ЦИК Андрей Вайварс, это связано с тем, что предвыборная кампания официально начнется на 120-й день до выборов.
Если на тот момент кандидаты еще не названы, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сложнее контролировать, как партии соблюдают условия предвыборной кампании.
"Новое Единство", которое находится сейчас у власти в Риге, еще не определилось со списком кандидатов на выборах.
"Но две вещи ясны - это будет список только "Нового Единства", а нашим кандидатом в мэры будет нынешний председатель думы Вилнис Кирсис", - заявил Latvijas Avīze руководитель думской фракции партии Олафс Пулкс.
Национальное объединение еще не рассматривало кандидатов, но в его список под первым номером, скорее всего, войдет нынешний вице-мэр Эдвард Ратниекс.
Сейчас Нацобъединение работает в Рижской думе вместе с Латвийским объединением регионов, которое является одной из организаций "Объединенного списка" (ОС).
Один из его лидеров Эдвард Смилтенс сообщил, что ОС будет участвовать в выборах в Рижскую думу и приоритетом является собственный список, но не исключены переговоры о партнерстве с другими партиями.
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