Выборы в Риге: партии назвали имена первых кандидатов

О совместном участии в выборах договорились партия "Честь служить Риге" и Союз зеленых и крестьян, а лидером их списка будет депутат Сейма Олег Буров.

Андрис Морозов и Регина Лочмеле возглавят список "Согласия", подтвердил один из лидеров партии Нил Ушаков, который переизбран в Европарламент и не будет участвовать в выборах.

В свою очередь Сейм, вернувшись с летних каникул, рассмотрит предложения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о внесении ряда изменений в избирательный процесс.

ЦИК предложит изменить срок подачи кандидатских списков - подавать их можно будет не за 80, а за 100 дней до выборов, то есть с 1 марта 2025 года.

Как пояснил представитель ЦИК Андрей Вайварс, это связано с тем, что предвыборная кампания официально начнется на 120-й день до выборов.

Если на тот момент кандидаты еще не названы, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сложнее контролировать, как партии соблюдают условия предвыборной кампании.