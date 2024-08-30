Открылся Венецианский кинофестиваль, ежегодно собирающий звезд мирового класса! Давайте посмотрим на модные вечерние наряды церемонии открытия!
Фото ⟩ Открытие Венецианского кинофестиваля: Голливудский гламур вернулся!
Тейлор Расселл в платье Chanel
Дженна Ортега в платье Dior
Кейт Бланшетт в Armani Privé
Вайнона Райдер в костюме Битлджус
Сигурни Уивер в платье Chanel
Моника Беллуччи в костюме Vivienne Westwood
Кэтрин О’Хара в платье Oscar de la Renta
Мариякарла Босконо в платье от Анн Демельмейстер
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