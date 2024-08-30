Пт, 30.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото Открытие Венецианского кинофестиваля: Голливудский гламур вернулся!

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Sipa/Scanpix, TVNET kolāža

Открылся Венецианский кинофестиваль, ежегодно собирающий звезд мирового класса! Давайте посмотрим на модные вечерние наряды церемонии открытия!

Тейлор Расселл в платье Chanel

Фото: SIPA/Scanpix

Дженна Ортега в платье Dior

Фото: SIPA/Scanpix

Кейт Бланшетт в Armani Privé

Фото: SIPA/Scanpix

Вайнона Райдер в костюме Битлджус

Фото: SIPA/Scanpix

Сигурни Уивер в платье Chanel

Фото: SIPA/Scanpix

Моника Беллуччи в костюме Vivienne Westwood

Фото: SIPA/Scanpix

Кэтрин О’Хара в платье Oscar de la Renta

Фото: SIPA/Scanpix

Мариякарла Босконо в платье от Анн Демельмейстер

Фото: AFP/SCANPIX

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх