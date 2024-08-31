"Вчера враг совершил очередное страшное нападение на Харьков. Погибли шесть человек, среди них 14-летняя девочка, которую убили возле детской площадки", - написал мэр в Telegram-канале.

"Пострадали 80 человек, среди них 22 ребенка, в том числе десятимесячный ребенок. Выражаю соболезнования всем, кто потерял своих близких и друзей. Сегодня в Харькове объявлен траур", - сказал Терехов.

Позже в Генпрокуратуре Украины сообщили, что в результате обстрела пострадали 97 человек.

Среди погибших также 18-летняя художница Вероника Кожушко, сообщил в Facebook украинский писатель и военный Сергей Жадан.

"Сегодня в Харькове в результате перестрелки погибла Ника Кожушко, очень молодая, теплая и одаренная девушка. За час до смерти она прислала свой новый рисунок. Это ее последний рисунок", - написал Жадан.

"Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения. И прощения тоже нет", - прокомментировал гибель художницы Жадан.

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