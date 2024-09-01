"Уничтожают своих же", - сообщает о россиянах украинская армия.

В пятницу, 30 августа, российская бомба попала в местный детский сад, а самолет нанес удар по домам в частном секторе Суджи, говорится в сообщении.

"Из около пяти тысяч местных в городе осталось около двухсот гражданских лиц, которым согласно нормам международного гуманитарного права помогают украинские военные. Подавляющее большинство оставшихся - люди пенсионного возраста.

Они как один говорят по-русски, что "власть ни о чем не предупреждала: нас здесь бросили", - сообщили в Вооруженных силах Украины.

Также сообщается, что новое украинское военное командование в эти дни проводило ремонт водопровода в Судже, чтобы обеспечить местное население питьевой водой.

"Ранее благодаря нашим военным данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями. Медицинскую помощь гражданским в Судже тоже оказывают украинские военные", - пишет ВСУ.

Портал 15min сообщает, что после того, как российская армия потеряла контроль над Суджей, она начала бомбить город всем, что попадалось под руку.

Как сообщалось, 6 августа украинская армия начала наступление в Курской области, прорвав оборону российской границы в Суджинском районе и стремительно продвигаясь в прилегающие районы. Таким образом, на третьем году военных действий после вторжения России Украина наконец-то перенесла войну на территорию агрессора.

Напомним также, что съемочная группа Латвийского телевидения вместе с военнослужащими ВСУ недавно имела возможность посетить Суджанский район Курской области.

Видео: Сюжет LTV из Суджи

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