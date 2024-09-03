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Украинские силы добились успеха в районе Покровска (1)

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Война в Украине
Война в Украине Фото: Reuters/ScanPix

Кадры геолокации, опубликованные в понедельник, 2 сентября, показывают, что украинские военные вернули себе позиции вблизи Новогродовки, которая находится к юго-востоку от Покровска, пришли к выводу аналитики Американского института изучения войны (ISW).

"Украинские силы недавно восстановили утраченные позиции к юго-востоку от Покровска, несмотря на продолжающиеся тактические успехи России в этом районе", - отметили аналитики.

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении российские войска сосредоточили свои атаки вблизи Новогродовки.

Российские войска уже давно пытаются атаковать части Донбасса, в том числе проявляя повышенную активность на Покровском направлении.

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