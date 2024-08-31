Наступление ВСУ в Курской области не спасет Покровск?

В то же время директор международных программ киевского "Центра армии, конверсии и разоружения" Михаил Самусь в комментарии DW выразил мнение, что даже в случае выхода войск РФ на рубежи Покровска ВСУ еще будут иметь возможность перерезать им наземные коридоры. "Если просто продолжать прорыв на Покровское направление, россияне очень сильно рискуют создать своего рода коридор, который можно потом будет перерезать", - говорит он. По мнению Самуся, именно из-за опасной ситуации с флангами армия РФ на этой неделе начала наступление на город Селидово, расположенный примерно в 20 километрах от Покровска. "И они будут пытаться расширять как раз южный и, в принципе, северный фланг своей наступательной группировки на Покровском направлении. Без этого им двигаться дальше на Покровском направлении очень опасно", - считает Самусь.