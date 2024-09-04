В интервью местным СМИ в воскресенье, 1 сентября, Лай Циндэ подчеркнул разный подход Пекина к двум случаям потери территории, сообщает The Guardian.

Правительство Си Цзиньпина утверждает, что Тайвань, остров с демократической системой, является провинцией Китая, которой управляют тайваньские "сепаратисты".

Коммунистическая партия Китая поставила своей целью восстановить потери, понесенные в "век унижений" - с 1839 по 1949 год. Но в основном она сосредоточена на Тайване, который Пекин пообещал аннексировать и "воссоединить" с Китаем, не исключая при этом применения силы.

Однако Лай, избранный президентом Тайваня в январе, отметил, что в тот же период Китай также уступил свои территории России, но не пытается вернуть их.

Это ясно показывает, что планы Пекина по аннексии Тайваня не имеют ничего общего с принципом территориальной неделимости.

"Если это произошло из-за территориальной неделимости, то почему бы не вернуть себе оккупированные Россией в тот же период земли (...). У России сейчас момент слабости, не так ли?" -спросил Лай.

Тогда Россия аннексировала около миллиона квадратных километров китайской территории, включая Хайшенвэй, известный сегодня как Владивосток.

"Они могли бы попросить Россию [вернуть территорию], но они этого не делают. Поэтому ясно, что они хотят вторгнуться на Тайвань не по территориальным причинам", - считает Лай.

Президент Тайваня заявил, что реальная мотивация Пекина носит геополитический характер - он хочет изменить существующий международный порядок.

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