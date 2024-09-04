IZM: В школах Латвии не хватает почти 900 сотрудников

Она сослалась на проведенный IZM опрос, который охватил 71% школ и детских садов. Данные были собраны по состоянию на 26 августа.

Из 877 вакансий имеется 516 вакансий учителей, 280 - вспомогательного персонала и 81 - других должностей.

Больше всего в стране не хватает учителей дошкольного образования - 220,6 вакансии. Имеется 60,3 вакансии учителей латышского языка, учителей математики - 59,3, учителей иностранных языков - 47,3, учителей предметов STEM, кроме математики, - 37,5, учителей музыки - 38,8, учителей спорта и здоровья - 12,8, вакансий учителей других предметов меньше.

Если проанализировать данные по типам учебных заведений, то наибольшее количество вакансий приходится на дошкольные учебные заведения, где вакантны 402,3 должности, в средних общеобразовательных школах вакантны 254,9 должности, а в основных общеобразовательных школах - 156,7.

Рейнберга пояснила, что количество вакансий учителей иностранных языков увеличилось в связи с принятием поправок к закону об образовании, которые позволяют ученикам основной школы отказаться от изучения русского языка. По данным Министерства образования и науки, в этом учебном году от изучения русского языка как второго иностранного отказались 2838 учеников 4-9-х классов.

Парламентский секретарь IZM добавила, что точные данные о вакансиях будут известны в начале октября, когда завершится тарификация.

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