Стрельба в школе в США: погибли четыре человека, 30 получили ранения

"Сегодня утром около 9:30 мы получили первый звонок о том, что в этой школе был активный стрелок", - сказал представитель полиции Джадд Смит. Смит также сообщих о "множестве пострадавших".

Официально информация о количестве пострадавших пока не подтверждена.

Подозреваемый школьного возраста был взят под стражу, однако неясно, действительно ли он посещает школу, сообщили источники.

School shooting in the U.S. state of Georgia



A gunman entered the grounds of Apalachee High School in Winder, Georgia. Victims are reported, but their exact number is not specified. Several people with gunshot wounds are in the hospital.



Children and school employees were… pic.twitter.com/xNNvdvOmVJ — NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2024

Все школы в округе были закрыты, а во все средние школы округа в качестве меры предосторожности была направлена ​​полиция, однако, по словам источников, о других инцидентах не сообщалось.

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