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Стрельба в школе в США: погибли четыре человека, 30 получили ранения

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Фото: Reuters/ScanPix

По меньшей мере четыре человека погибли и около 30 получили ранения в результате стрельбы в средней школе в Уиндере, штат Джорджия, США, сообщили источники в правоохранительных органах.

"Сегодня утром около 9:30 мы получили первый звонок о том, что в этой школе был активный стрелок", - сказал представитель полиции Джадд Смит. Смит также сообщих о "множестве пострадавших".

Официально информация о количестве пострадавших пока не подтверждена.

Подозреваемый школьного возраста был взят под стражу, однако неясно, действительно ли он посещает школу, сообщили источники.

Все школы в округе были закрыты, а во все средние школы округа в качестве меры предосторожности была направлена ​​полиция, однако, по словам источников, о других инцидентах не сообщалось.

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