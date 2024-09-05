Беларусь подняла в воздух авиацию и сбила дроны над своей территорией

Сообщается, что два российских беспилотника залетели в Гомельскую область Беларуси из Черниговской области Украины в 1:08 по местному времени, которое соответствует латвийскому, и направились в сторону Гомеля.

В 01:30 из аэропорта в Барановичах взлетел истребитель, а уже в 01:34 и 01:36 в Гомельском районе были слышны звуки взрывов.

В 02:13 в Telegram-канале "Беларускі Гаюн" было опубликовано видео, на котором один из сбитых беспилотников горит и падает.

Уже сообщалось, что российские беспилотники Shahed, которых запускают по целям в Украине, ранее также залетали в воздушное пространство Беларуси.

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