Фото Из моря в Энгуре подняли "сети-призраки"

На этот раз технически сложный процесс происходил примерно в 7,4 километрах от порта Энгуре, где ранее были обнаружены брошенные сети.

"Информация о брошенных рыболовных снастях была давно. Учитывая ограниченную видимость под водой и расположение бесхозных сетей, это был очень трудоемкий процесс, который в итоге увенчался успехом", - объяснил Янис Мегнис, управляющий портами Энгуре и Роя.

"Инспекторы Государственной службы окружающей среды во время контроля за рыболовством изымают незаконно установленные или не соответствующие требованиям сети. Однако потерянные или брошенные сети представляют собой проблему, требующую значительных дополнительных ресурсов.

"Сети-призраки" наносят значительный ущерб окружающей среде, убивая рыбу, водоплавающих птиц и тюленей, а также создавая опасность для дайверов и моряков", - отметила представитель Государственной службы окружающей среды Эвия Шмите.

​Брошенные сети имели общую длину более 280 метров и находились на глубине от 5 до 10 метров. "Сеть-призрак" уже некоторое время находилась в море и представляла угрозу для окружающей среды. Живую рыбу, найденную в поднятой сети, отпустили обратно в воду.