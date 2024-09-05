Компания Neste Latvija в сотрудничестве с Латвийской морской академией Рижского технического университета, Центром науки и инноваций и Государственной службой окружающей среды продолжает очищать Балтийское море от потерянных рыболовных снастей или "сетей-призраков", сообщила TVNET Илзе Перконе, менеджер по маркетингу и связям с общественностью компании Neste Latvija.
Фото ⟩ Из моря в Энгуре подняли "сети-призраки"
На этот раз технически сложный процесс происходил примерно в 7,4 километрах от порта Энгуре, где ранее были обнаружены брошенные сети.
"Информация о брошенных рыболовных снастях была давно. Учитывая ограниченную видимость под водой и расположение бесхозных сетей, это был очень трудоемкий процесс, который в итоге увенчался успехом", - объяснил Янис Мегнис, управляющий портами Энгуре и Роя.
"Инспекторы Государственной службы окружающей среды во время контроля за рыболовством изымают незаконно установленные или не соответствующие требованиям сети. Однако потерянные или брошенные сети представляют собой проблему, требующую значительных дополнительных ресурсов.
"Сети-призраки" наносят значительный ущерб окружающей среде, убивая рыбу, водоплавающих птиц и тюленей, а также создавая опасность для дайверов и моряков", - отметила представитель Государственной службы окружающей среды Эвия Шмите.
Брошенные сети имели общую длину более 280 метров и находились на глубине от 5 до 10 метров. "Сеть-призрак" уже некоторое время находилась в море и представляла угрозу для окружающей среды. Живую рыбу, найденную в поднятой сети, отпустили обратно в воду.
Сеть была поднята командой промышленных водолазов с помощью надувных подъемных понтонов. Сеть была извлечена и доставлена на берег судном Государственной службы окружающей среды Mare.
"На различных уровнях мы продолжим поиск инновационных технологических решений по очистке моря от загрязнений. В качестве приоритета мы будем уделять первоочередное внимание поиску решений по переработке или циркуляции этих сетей, обеспечивая таким образом экономику замкнутого цикла", - говорит профессор Морской академии РТУ Астрида Рийкуре.
Оборот Neste Latvija в прошлом году составил 485,651 миллиона евро, что на 14,3% меньше, чем годом ранее, а прибыль предприятия снизилась на 30,6% - до 10,649 миллиона евро.
Компания Neste Latvija зарегистрирована в 1993 году, ее акционерный капитал составляет 15,03 миллиона евро. Владельцем Neste Latvija является голландская Neste Affiliate. По данным Службы государственных доходов, в 2023 году Neste Latvija была крупнейшим продавцом топлива в Латвии.
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