"Битлджус Битлджус": детский ужастик, который сняли только наполовину

Как оригинальный "Битлджус", так и продолжение, по сути, верны излюбленному жанру Бертона - готической страшилке. "Эдвард Руки-ножницы", "Кошмар перед Рождеством" и более свежие "Франкенвини" с "Уэнздей" - примеров "бертоновских" софт-хорроров мы знаем множество - настолько, что трудно понять, кто кем управляет - Бертон своей художественной находкой, по сути, сделавшей всю его карьеру, или наоборот.