Прошло 36 лет, и в кинотеатры мира вернулся Битлджус - знаменитый трикстер авторства легендарного Тима Бертона прямиком из 1988 года. Удалось ли обновить культовую страшилку или новый фильм - очередной провал Бертона, разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".
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"Битлджус Битлджус": детский ужастик, который сняли только наполовину
Как оригинальный "Битлджус", так и продолжение, по сути, верны излюбленному жанру Бертона - готической страшилке. "Эдвард Руки-ножницы", "Кошмар перед Рождеством" и более свежие "Франкенвини" с "Уэнздей" - примеров "бертоновских" софт-хорроров мы знаем множество - настолько, что трудно понять, кто кем управляет - Бертон своей художественной находкой, по сути, сделавшей всю его карьеру, или наоборот.
Подкупает зрителя и засилье в сиквеле излюбленных режиссером готических красавиц - как старшего (Вайнона Райдер, Моника Беллуччи), так и младшего (Дженна Ортега) поколения.