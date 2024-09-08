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"Битлджус Битлджус": детский ужастик, который сняли только наполовину

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Майкл Китон в фильме Тима Бертона "Битлджус Битлджус"
Майкл Китон в фильме Тима Бертона "Битлджус Битлджус" Фото: SCANPIX

Прошло 36 лет, и в кинотеатры мира вернулся Битлджус - знаменитый трикстер авторства легендарного Тима Бертона прямиком из 1988 года. Удалось ли обновить культовую страшилку или новый фильм - очередной провал Бертона, разбирался автор рубрики "Андрей уже посмотрел!".

Как оригинальный "Битлджус", так и продолжение, по сути, верны излюбленному жанру Бертона - готической страшилке. "Эдвард Руки-ножницы", "Кошмар перед Рождеством" и более свежие "Франкенвини" с "Уэнздей" - примеров "бертоновских" софт-хорроров мы знаем множество - настолько, что трудно понять, кто кем управляет - Бертон своей художественной находкой, по сути, сделавшей всю его карьеру, или наоборот.

Подкупает зрителя и засилье в сиквеле излюбленных режиссером готических красавиц - как старшего (Вайнона Райдер, Моника Беллуччи), так и младшего (Дженна Ортега) поколения.

Моника Беллуччи в "Битлджус Битлджус" Тима Бертона присутствует исключительно ради красоты
Моника Беллуччи в "Битлджус Битлджус" Тима Бертона присутствует исключительно ради красоты Фото: SCANPIX

При этом "семейная страшилка" как жанр до сих пор отлично работает - выпущенный почти в сезон Хэллоуина "Битлджус Битлджус" ловко балансирует между детским кино и фильмом ужасов, хотя в некоторые моменты заботливым родителям все-таки придется прикрыть своим чадам глаза.

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