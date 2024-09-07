"Эта бумага не имеет силы": в Эстонии семью с тремя детьми выгоняют на улицу из дома, который они отстраивали девять лет

Эрко Эльмик - учитель математики, уже девять лет вместе со своими тремя несовершеннолетними детьми и женой он живет на хуторе неподалеку от Вяйке-Маарья. В дом , о котором далее пойдет речь, Эрко вложил много денег и любви.

"Мы жили в квартире в Центральной Эстонии, у нас уже было двое детей. Жизнь в квартире выглядела скучной: по дому ничего делать не надо. У меня было ощущение, что я прихожу с работы, а заняться нечем", - говорит он.