Фото Беспорядки и борьба с толпой: Ринкевич посетил военные учения Namejs-2024 в Карсаве

В ходе визита президент ознакомился с тем, как выполняет поставленные задачи 3-я Латгальская бригада Внутренней гвардии, и наблюдал за реализацией учебного сценария в сотрудничестве с Государственной полицией и Службой скорой медицинской помощи.

В рамках учений разыгрывались беспорядки и борьба с толпой в центре города, сообщает программа LTV Panorāma. Участники беспорядков жгли различные предметы и бросали бутылки.

💪Namejs 2024 ietvaros Zemessardzes 3. Latgales brigādes Inženieru rotas zemessargi uzsākuši iepriekš saņemto un uzkrāto pretmobilitātes šķēršļu izvietošanu gar Latvijas-Krievijas robežu.

🚧Primāri tiek bloķēta kustība uz mazāk nozīmīgiem robežas ceļiem, kuri ved uz Krieviju. pic.twitter.com/DmFAYcfoOe — NBS (@Latvijas_armija) September 7, 2024

Ранее сообщалось, что с 3 сентября по 8 октября по всей Латвии проходят организованные Национальными вооруженными силами комплексные учения Namejs-2024, в которых принимают участие около 11 тысяч латвийских и союзных военнослужащих, а также земессаргов.

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