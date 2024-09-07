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Фото Беспорядки и борьба с толпой: Ринкевич посетил военные учения Namejs-2024 в Карсаве

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Президент Эдгар Ринкевич на учениях Namejs-2024
Президент Эдгар Ринкевич на учениях Namejs-2024 Фото: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в субботу, 7 сентября, посетил военные учения Namejs-2024 в Карсаве.

В ходе визита президент ознакомился с тем, как выполняет поставленные задачи 3-я Латгальская бригада Внутренней гвардии, и наблюдал за реализацией учебного сценария в сотрудничестве с Государственной полицией и Службой скорой медицинской помощи.

В рамках учений разыгрывались беспорядки и борьба с толпой в центре города, сообщает программа LTV Panorāma. Участники беспорядков жгли различные предметы и бросали бутылки.

Ранее сообщалось, что с 3 сентября по 8 октября по всей Латвии проходят организованные Национальными вооруженными силами комплексные учения Namejs-2024, в которых принимают участие около 11 тысяч латвийских и союзных военнослужащих, а также земессаргов.

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