Комментарий: Что так сильно возбуждает Путина - Донбасс или Курск?

Видимо, Путин снова поверил, что ему удастся расколоть украинское общество. Кого-то запугать, а других запутать и втянуть в новый аналог "Минских соглашений", только уже закрепив контроль над временно оккупированными после февраля 2022 года территориями. Вот российская армия, после долгого перерыва, и начала активно бить по тылам Украины, а сам российский правитель - каждый день делать по заявлению. Так Путин опять старается бить по легитимности Зеленского в глазах Запада и самих украинцев и в то же время продвигать свой ультиматум, в соответствии с которым переговоры возможны, если Украина передаст России Херсон и Запорожье - два областных центра, которые российская армия не может захватить военной силой.

У Путина резкие перепады настроения

Показательно, что сразу после начала украинского наступления в Курской области настроение российского правителя было иным. Он раздраженно говорил, что этот шаг Украины делает переговоры невозможными, и явно нервничал. Но затем Путин быстро успокоился.

Возможно, потому, что для него и правда мало что изменилось, а у Зеленского он видит определенные сложности. Газ по-прежнему идет через суджанскую распределительную станцию в Европу. Рейтинг одобрения у Путина снизился незначительно, что подтверждают ФОМ и ВЦИОМ, но почему-то не вроде бы более независимый "Левада-центр".

Так что получается, что если отвлекать внимание от поражения в Курской области, спокойно и нагло продолжать инсценировать там выборы, игнорировать жалобы граждан потерянных Россией территорий, то вроде бы можно даже усилить психологическое и военное давление на Украину. Так, глядишь, не только удастся погасить рост оптимизма у украинцев, вызванный наступлением под Курском, но наоборот убедить всех, что военная инициатива остается в руках российской армии, а Запад и самого Зеленского продолжить приучать к мысли о необходимости переговоров с Путиным.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook.

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