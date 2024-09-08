Умер Александр Масляков

О причинах смерти Маслякова не говорится, но ранее появилась неподтвержденная информация, что он ушел с экранов телевидения из-за неоперабельной опухоли легких.

Самой известной телепередачей, с который был связан Масляков, является юмористическая программа КВН. Масляков бессменно вел КВН с 1964 по 2021 год. В 2022 году из-за заражения Covid-19 он провел лишь две игры, после чего не проводил телевизионные игры КВН.

Кроме того, Масляков вел программы "Алло, мы ищем таланты", "А ну-ка, девушки!", "А ну-ка, парни!" и многие другие, а также был первым ведущим программы "Что? Где? Когда?".

Масляков активно поддерживал действующую российскую власть. В январе 2012 года он стал членом "Народного штаба" Владимира Путина во время выборов президента России.

В 2018 и 2024 годах он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. С августа 2017 года находится в базе сайта "Миротворец".

Сам Путин неоднократно посещал игры КВН.

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