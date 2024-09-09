В нескольких странах Европы в последние годы констатировано смертельно опасное предотвращаемое вакцинацией заболевание - дифтерия. Благодаря хорошему охвату вакцинацией Латвия до конца прошлой недели могла удерживать свободную от дифтерии зону. Однако, к сожалению, и у нас есть невакцинированные дети и взрослые, поэтому началась пока что локальная вспышка дифтерии, сообщила Детская клиническая университетская больница (BKUS).
Детская больница: госпитализированы четверо детей с дифтерией; они не были вакцинированы
Врачи детской больницы призывают уже сегодня проверить, все ли члены семьи вакцинированы и ревакцинированы. Если нет - это нужно сделать незамедлительно. Если есть первые симптомы заболевания, следует немедленно обратиться к врачу, а для всех контактных лиц обязательны изоляция и тестирование.
Все дети, поступившие в Детскую больницу на прошлой неделе и уже заразившиеся дифтерией, не были привиты. Пока невозможно сказать, насколько серьезными будут последствия болезни для их здоровья и дальнейшей жизни, если они выживут.
"С повышением удельного веса невакцинированных как среди детей после пандемии, когда дети вообще не получали вакцины из-за различных убеждений родителей, так и среди взрослых, которые забыли или решили не делать оплачиваемую государством прививку через 10 лет, в нашей стране также увеличилось число людей, восприимчивых к опасным инфекциям, и дифтерия вернулась. Возбудители инфекции могли быть ввезены путешественниками из других стран или циркулировали в Латвии, но на прошлой неделе они, к сожалению, столкнулись с невакционированными людьми. Заболевших детей с первыми симптомами отвели и в детский сад, и в школу, поэтому есть большой риск того, что инфекция распространится и заболевших будет больше", - поясняет глава центра семейной вакцинации Детской больницы Даце Завадска.
"Чтобы защитить от дифтерии и других опасных инфекций самых маленьких, уже несколько лет беременные женщины имеют доступ к финансируемой государством вакцинации против дифтерии, столбняка и коклюша. Эта комбинированная вакцина, эффективная и безопасная, если ее вводят будущим мамам во время каждой беременности, позволяет им защитить себя и своего ребенка в первые месяцы жизни, пока формируется специфический иммунитет от вакцин, которые получает малыш. К сожалению, в этом году в реанимации Детской больницы уже находилось несколько младенцев с коклюшем, которых можно было бы защитить от тяжелой болезни, если бы их матери получили финансируемую государством вакцину во время беременности. Один младенец, заразившийся коклюшем, умер. Другие дети с туберкулезом и невакцинированные дети с ветрянкой были в очень тяжелом состоянии. Родители и многие врачи не видели, насколько серьезными могут быть эти инфекционные заболевания, предотвращаемые с помощью вакцин, потому что они уже давно не циркулируют в нашем обществе благодаря эффективным вакцинам.", - продолжает Даце Завадска.
Согласно календарю прививок, дети должны получить первые три дозы вакцины против дифтерии (комбинированной вакцины) в возрасте до 1 года. Комбинированная вакцина DTaP-IPV-Hib-HB (дифтерия (D), столбняк (T), коклюш (aP), полиомиелит (P), Haemophilus influenzae типа b (Hib), гепатит B (HB)) предназначена для первичной и бустерной вакцинации младенцев и детей в возрасте от 2 месяцев. Для первичной вакцинации вводятся три дозы комбинированной вакцины с интервалом не менее 4 недели. Затем необходимо ввести 4-ю дозу в возрасте 15 месяцев, 5-ю дозу в возрасте 7 лет и 6-ю дозу в возрасте 14 лет. После 6-й дозы каждый человек получает ревакцинацию против дифтерии (комбинированную вакцину против дифтерии и столбняка) каждые 10 лет в течение всей жизни.
"Многие врачи действительно не видели, как выглядят симптомы дифтерии в реальной жизни, поэтому сейчас все должны помнить, что это может быть дифтерия. Родители должны знать, что первыми симптомами заболевания могут быть затрудненное глотание и дыхание, в то время как ребенок или взрослый может не чувствовать боли в горле. Если симптомы сначала проявляются не так остро и ребенка не отвезли к врачу в течение первых трех дней, даже при введении больших доз дифтерийно-специфического иммуноглобулина жизнь может быть не спасена. Не зря подчеркивается, что это смертельно опасная инфекция. Дифтерия может оказывать тяжелое и длительное воздействие на центральную нервную систему, почки и сердечно-сосудистую систему. У тех, кто был привит и подвергся воздействию инфекционного агента, в некоторых случаях заболевание может начаться, но протекает в легкой форме и без осложнений. Однако в начале заболевания все заболевшие являются носителями. Если невакцинированные люди подвергаются такому воздействию инфекционных агентов, последствия могут быть очень серьезными или смертельными, поскольку токсины дифтерийной бактерии распространяются по всем системам организма. Наиболее уязвимыми и тяжело пострадавшими являются малыши на первых месяцах жизни, поэтому мы вновь призываем всех беременных женщин своевременно сделать комбинированную вакцину и защитить своих детей", - напоминает Гунта Лайзане, клинический специалист по инфекционным заболеваниям Клиники инфекционных заболеваний Детской больницы.
Если вы знаете кого-то, кто заразился или переносит дифтерию, нужно помнить, что длительная изоляция обязательна, она может защитить других, поскольку инкубационный период составляет до 10 дней.
Получив информацию о подтвержденном случае дифтерии, Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) на прошлой неделе приступил к эпидемиологическому расследованию и организации противоэпидемических мероприятий: выявлению контактов, организации лабораторного исследования и медицинского наблюдения, сообщили в центре.
В настоящее время диагноз дифтерии поставлен трем детям и одному взрослому. Все случаи взаимосвязаны. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжаются.
SPKC напоминает, что вакцинация против дифтерии оплачивается государством любому жителю любого возраста.
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