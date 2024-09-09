Детская больница: госпитализированы четверо детей с дифтерией; они не были вакцинированы

"Многие врачи действительно не видели, как выглядят симптомы дифтерии в реальной жизни, поэтому сейчас все должны помнить, что это может быть дифтерия. Родители должны знать, что первыми симптомами заболевания могут быть затрудненное глотание и дыхание, в то время как ребенок или взрослый может не чувствовать боли в горле. Если симптомы сначала проявляются не так остро и ребенка не отвезли к врачу в течение первых трех дней, даже при введении больших доз дифтерийно-специфического иммуноглобулина жизнь может быть не спасена. Не зря подчеркивается, что это смертельно опасная инфекция. Дифтерия может оказывать тяжелое и длительное воздействие на центральную нервную систему, почки и сердечно-сосудистую систему. У тех, кто был привит и подвергся воздействию инфекционного агента, в некоторых случаях заболевание может начаться, но протекает в легкой форме и без осложнений. Однако в начале заболевания все заболевшие являются носителями. Если невакцинированные люди подвергаются такому воздействию инфекционных агентов, последствия могут быть очень серьезными или смертельными, поскольку токсины дифтерийной бактерии распространяются по всем системам организма. Наиболее уязвимыми и тяжело пострадавшими являются малыши на первых месяцах жизни, поэтому мы вновь призываем всех беременных женщин своевременно сделать комбинированную вакцину и защитить своих детей", - напоминает Гунта Лайзане, клинический специалист по инфекционным заболеваниям Клиники инфекционных заболеваний Детской больницы.