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Знакомство в приложении закончилось кошмаром: жертва просидела в хлеву почти пять лет

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Joe Techapanupreeda / Shutterstock

В конце августа Польшу потрясла леденящая душу история: 35-летний местный житель познакомился через приложение с девушкой, а затем почти пять лет продержал ее в темном хлеву, подвергая издевательствам, пишет Rus.Postimees.

В 2019 году жительница Польши Малгожата познакомилась в приложении с кавалером по имени Матеуш.

Ради личной встречи Малгожата отправилась к Матеушу на запад Польши в деревню неподалеку от города Глогув.

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