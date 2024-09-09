В конце августа Польшу потрясла леденящая душу история: 35-летний местный житель познакомился через приложение с девушкой, а затем почти пять лет продержал ее в темном хлеву, подвергая издевательствам, пишет Rus.Postimees.
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Знакомство в приложении закончилось кошмаром: жертва просидела в хлеву почти пять лет
В 2019 году жительница Польши Малгожата познакомилась в приложении с кавалером по имени Матеуш.
Ради личной встречи Малгожата отправилась к Матеушу на запад Польши в деревню неподалеку от города Глогув.