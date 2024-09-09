В Беларуси власти арестуют квартиры оппозиционеров, которые покинули страну

При этом специалист обращает внимание, что практика аннулирования сделок о продаже имущества не нова - точно так же суды действуют, например, по коррупционным делам, когда есть основания полагать, что фигурант уголовного дела таким образом пытался спасти квартиру или машину от последующей конфискации. "То есть, процесс налажен, разбирательство может проходить и в отсутствии собственника, если суд уведомил его, а тот не явился, - объясняет собеседник. - Теперь мы видим, что практику решили распространить и на фигурантов "экстремистских" дел, силовики этого и не скрывают".

Председатель Следственного комитета Дмитрий Гора призвал активнее использовать специальное производство (так в Беларуси называют заочные суды) с последующей конфискацией имущества. По данным СК, уголовные дела в порядке спецпроизводства начаты в отношении более ста граждан. "В последнее время Следственный комитет активизировал эту работу, - подчеркнул Гора. - В этом году количество таких уголовных дел однозначно будет увеличиваться. По большинству из них налагается арест на имущество обвиняемых (квартиры, дома, участки, автомобили), которое должно быть направлено в доход государства".

По политическим делам насчитывают огромный ущерб