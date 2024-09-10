Фото Голливуд превратил Таллинн в Минск: там полным ходом идут съемки

К 13:00 съемки на мосту Раадику через Лаагна теэ уже завершились, а вот на Пярнуском шоссе они идут полным ходом. Здесь же выстроилась очередь из местных жителей, которые заранее зарегистрировались, чтобы принять участие в массовке.