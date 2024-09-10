"Россия проверяет готовность НАТО": Подоляк об упавшем в Латвии дроне

"В течение выходных во время атак на территорию Украины российские БПЛА дважды нарушали воздушное пространство государств НАТО. Первый, разведывательный, дрон через Беларусь добрался до Латвии и упал возле города Резекне. Второй, ударный, типа Shahed, истребители ВВС Румынии встретили над своей границей, сопроводили через румынское пространство и проследили, как он вылетел для поражения цели на территории Украины", - написал Подоляк в своем Telegram-канале.

Он указал, что "опыт опробован, получен четкий результат".

"Теперь противник знает: НАТО не будет отвечать на нарушение воздушного пространства беспилотными аппаратами и атаку на свою территорию, которая не привела к жертвам. Что будет дальше, легко предсказать: нарушение границы самолетами и возможные "инцидентные атаки" с небольшим количеством жертв", - написал Подоляк.

Он считает, что Россия применяет "тактику салями" и дискредитирует НАТО во время незначительных инцидентов. "Они медленно эскалируют конфликт, пытаясь избежать активации статьи 5-й устава блока о взаимной обороне. Цель - расшатать уверенность отдельных членов альянса, заставить задуматься о сепаратных договоренностях с РФ. И кто может сказать, что этот план не работает?" - заявил Подоляк.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в начале сентября, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. В НАТО в ответ заявили, что у членов альянса есть право защищать свое воздушное пространство, но предупредили, что возможны последствия в целом для блока.

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