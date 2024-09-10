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"Россия проверяет готовность НАТО": Подоляк об упавшем в Латвии дроне

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Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: KEMAL ASLAN

Россия проводит "циничную разведку боем", чтобы определить, когда НАТО "на практике будет готово защищать свои границы", заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя сообщение о том, что российский беспилотник Shahed упал на территории Латвии.

"В течение выходных во время атак на территорию Украины российские БПЛА дважды нарушали воздушное пространство государств НАТО. Первый, разведывательный, дрон через Беларусь добрался до Латвии и упал возле города Резекне. Второй, ударный, типа Shahed, истребители ВВС Румынии встретили над своей границей, сопроводили через румынское пространство и проследили, как он вылетел для поражения цели на территории Украины", - написал Подоляк в своем Telegram-канале.

Он указал, что "опыт опробован, получен четкий результат".

"Теперь противник знает: НАТО не будет отвечать на нарушение воздушного пространства беспилотными аппаратами и атаку на свою территорию, которая не привела к жертвам. Что будет дальше, легко предсказать: нарушение границы самолетами и возможные "инцидентные атаки" с небольшим количеством жертв", - написал Подоляк.

Он считает, что Россия применяет "тактику салями" и дискредитирует НАТО во время незначительных инцидентов. "Они медленно эскалируют конфликт, пытаясь избежать активации статьи 5-й устава блока о взаимной обороне. Цель - расшатать уверенность отдельных членов альянса, заставить задуматься о сепаратных договоренностях с РФ. И кто может сказать, что этот план не работает?" - заявил Подоляк.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в начале сентября, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, обязаны сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. В НАТО в ответ заявили, что у членов альянса есть право защищать свое воздушное пространство, но предупредили, что возможны последствия в целом для блока.

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