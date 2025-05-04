Вс, 4.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи

Пожар в Вентспилсе: из многоквартирного дома были эвакуированы 40 человек

Сотрудник Пожарно-спасательной службы. Иллюстративное фото.
Сотрудник Пожарно-спасательной службы. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

В субботу, 3 мая, из задымленного жилого дома в Вентспилсе были эвакуированы 40 человек, одному из которых пришлось использовать спасательную маску, чтобы добраться до безопасного места, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Спасатели получили вызов в пятиэтажное здание на улице Фабрикас незадолго до полуночи. Горела квартира на втором этаже площадью 30 квадратных метров.

В целом за прошедшие сутки в службу поступило 57 вызовов - 27 на пожаротушение, 22 на спасательные работы, и восемь вызовов были ложными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх