Пожар в Вентспилсе: из многоквартирного дома были эвакуированы 40 человек

В субботу, 3 мая, из задымленного жилого дома в Вентспилсе были эвакуированы 40 человек, одному из которых пришлось использовать спасательную маску, чтобы добраться до безопасного места, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Спасатели получили вызов в пятиэтажное здание на улице Фабрикас незадолго до полуночи. Горела квартира на втором этаже площадью 30 квадратных метров.
В целом за прошедшие сутки в службу поступило 57 вызовов - 27 на пожаротушение, 22 на спасательные работы, и восемь вызовов были ложными.
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