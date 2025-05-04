Видео В Риге прошел парад национальных костюмов

В воскресенье, 4 мая, в честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в Риге состоялась акция "Надень свой национальный костюм в честь Латвии!".
Юбилейное мероприятие акции, которая организована в десятый раз, проходило с 12:30 до 15:00 на Ратушной площади. Для зрителей устроен концерт фольклорных ансамблей Kokle, Grodi, Skandinieki, Vilkači, Zeidi и Rīgas Danču klubs.
Видео: Шествие в традиционных национальных костюмах
Видео: Люди собираются в Старом городе на ежегодный парад национальных костюмов
35 лет назад, 4 мая 1990 года, 138 депутатов Верховного Совета приняли Декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Она восстановила Латвийскую Республику, основанную 18 ноября 1918 года и не прекращавшую своего существования де-юре в течение 50 лет советской оккупации.
Видео: Акция "Надень свой национальный костюм в честь Латвии!"
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