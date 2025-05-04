Видео В Риге прошел парад национальных костюмов

Юбилейное мероприятие акции, которая организована в десятый раз, проходило с 12:30 до 15:00 на Ратушной площади. Для зрителей устроен концерт фольклорных ансамблей Kokle, Grodi, Skandinieki, Vilkači, Zeidi и Rīgas Danču klubs.

Видео: Шествие в традиционных национальных костюмах

Видео: Люди собираются в Старом городе на ежегодный парад национальных костюмов

35 лет назад, 4 мая 1990 года, 138 депутатов Верховного Совета приняли Декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики". Она восстановила Латвийскую Республику, основанную 18 ноября 1918 года и не прекращавшую своего существования де-юре в течение 50 лет советской оккупации.

Видео: Акция "Надень свой национальный костюм в честь Латвии!"